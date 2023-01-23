80歲京劇演員楊春霞，年輕時擁有美艷外貌和高超唱功，最出名的角色莫過於《杜鵑山》的女主角「柯湘」，其他代表作還有《紅燈記》、《智取威虎山》、《拾玉鐲》等戲劇作品，1982年被找去演電視劇《西遊記》的白骨精，更是讓她聲名大噪，不過盛傳楊春霞是被導演楊潔哄騙接下角色，以致至今仍不相往來。

楊春霞1943年出生於上海，12歲那年，她考入上海中國戲曲學院，師從崑曲大家方傳芸、朱傳茗，學習4年崑曲旦角(戲曲中的女性)，後來改學京劇，1961年畢業後進入了上海青年崑劇團，並隨著劇團到香港演出戲曲《白蛇傳》、《楊門女將》，1964年則隨舞蹈團到西班牙、荷蘭等6個歐洲國家，主演《拾玉鐲》，俊美扮相以及融合梅派、張派的唱法，讓她開始走紅，1971年接下大製作京劇《杜鵑山》，辛苦排練1年多後，1973年首演大獲成功，隔年還被拍成戲曲電影。

1982年導演柯潔籌拍電視劇《西遊記》，向楊春霞詢問出演「白骨精」一角，不過蛇蠍美人的形象，在當時很沒觀眾緣，她思考再三後，要求導演也給予「女兒國國王」一角才答應演出，想不到，該角色仍是由女星朱琳飾演，2017年楊潔導演心臟病發過世，盛傳有心結的她因此未出席葬禮，對此，楊春霞77歲受訪提過，之所以缺席與楊潔的聚餐，僅是因為過於忙碌，相關傳言至今仍從未消失。