農曆春節連假，除了和家人團聚並好好休息外，一整年能否平安度過也是大家關注焦點，「感應占卜師」王妙坤也以多年命理經驗，詳細分析2023年12生肖年度整體運勢，並提供逢凶化吉的建議。屬猴的人運途光明，但防疾病纏身；屬雞的人諸事不順，恐有官司是非、牢獄之災；屬狗的人在運勢低落時，有貴人扶持，福運後至；屬豬的人在事業財運上，有望步步高升、加官晉爵。

猴

吉星：紫微、貴人、龍德、地解

凶星：天厄、暴敗

今年紫微吉星照臨命宮，又有玉堂貴人星拱照，可謂運途光明，吉星照耀，宜他鄉或遠處求財，遠行見財益，處處皆能順風如意，若能增添人口更加吉利，或者也能收養義子、義女、認養孩童等，亦有同工之效，能生百福，然天厄、暴敗等凶星環繞，應多注意呼吸道健康，防疾病纏身，另有同儕競爭、相互攻擊之象，宜多忍讓，避其鋒芒，幸得龍德、地解等吉星相助，能夠消弭災厄，轉禍為福，今年運勢雖強，但仍有風波煩惱，建議多行正道，誠信為本，勿貪圖小利，行投機之路。

雞

吉星：三合、六合

凶星：歲破、大耗、欄杆

今年的運勢有較為不順之象，吉中藏凶，其歲破凶星，為偏冲之歲君，有諸事不順，無事生非之狀況，自己也容易因為一些小事就自尋煩惱，想得太嚴重，今年亦須避免搬遷、動工、完婚等事，而大耗凶星主破財，在金錢運用上，宜多加謹慎三思，勿衝動投資、借貸、或購買奢侈品，此外要慎防盜賊、詐騙等情事，也切忌走偏路，不可妄動，恐有官司是非，牢獄之災等禍難，在感情路上就較為光采，有機會遇到心儀的對象，能夠找到心靈相通的伴侶，建議至宮廟安太歲，並常參拜神佛，以祈化難成祥。

狗

吉星：月德、歲合

凶星：死符、小耗、咸池

今年死符凶星入命宮，在工作生活上，易有不順之情事產生，常有已安排的計畫突發變故，讓自己被迫改變，又有小破財的狀況產生，金錢運用上，應避免合夥，謹慎交友，合約上須細看，以防官司訴訟等無妄之災，身體健康上則要多多注重保養，勿因小病演化成大病，雖說多有不順，幸有月德、歲合等吉星相助，能在運勢低落時，有貴人扶持，福運後至，化解災厄，在人際關係上，今年較易受到眾人的愛戴，得長官的青睞，感情上也會有桃花展現，但須注意情色糾紛，勿腳踏二條船，可至宮廟制化凶星死符，以保平安。

豬

吉星：將星、三台、金匱

凶星：五鬼、官符

今年屬豬的人，適逢五鬼、官符等凶星降臨，容易遭遇到小人糾纏不清，背地裡暗箭中傷，流言蜚語等損害名聲，或有搶奪工作機會的狀況產生，此外易有口舌是非、官司訴訟等晦事，宜以和解的方式處理，勿正面對抗，自己也要少管他人閒事，不要強出頭，並多植福行善，能免去災患，另有三台等吉星拱照，照耀今年的運途，雖說非太平日，會遇到許多煩心事，但在事業財運上，有望步步高升，加官晉爵，家中若能添丁，則喜上加喜，福祿臨門，投資理財上，也有不錯的財運，建議到宮廟制化五鬼、官符，祈求平順。

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