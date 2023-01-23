一名邱姓男子先前與蘇姓房東承租新北一處房屋，房東因邱男欠租，便帶著謝姓朋友一同前往催租，未料雙方一言不合，謝男出手打傷邱男，遭告上法院。新北地院審結，依犯傷害罪，判謝男拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。

判決書指出，邱姓男子向蘇姓房東承租新北市一處房屋，後因邱男積欠房租，蘇姓房東便與謝姓友人於2020年9月間前去討每月5500元租金，要求邱男搬離，未料雙方一言不合，謝男便徒手毆打邱男，以手勾住邱男的頭部與脖子，還將邱男推倒在地，導致邱男顏面鈍傷、頸部挫傷、下背和骨盆挫傷等，讓邱男氣得一狀告上法院。

新北地院審理時，謝男否認傷害邱男，稱當時自己雖然有出手撥開邱男的手，不至於讓邱男受傷等語，但法官勘驗蘇姓房東及邱男的證詞，認為當天雙方的確因為租金糾紛發生爭執，且有肢體衝突。

法官指出，此外謝男的證詞中，坦承不滿邱男幹譙，便出手抓住邱男的脖子，邱男因而跌倒等，可見謝男坦承有徒手推擠、毆打邱男的行為，綜合以上，法官考量謝男僅因細故便不思理性途徑解決糾紛，毆打邱男成傷，且迄今未與邱男達成和解等一切情狀，依犯傷害罪，判處謝男拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。