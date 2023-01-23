武俠小說泰斗金庸於2018年過世，但他的經典之作依舊留在書迷的心中，而他的感情生活也受到許多人的好奇，他曾經有三段婚姻，最深刻的大概就是與朱玫婚姻，當時朱玫同時忙於工作與家庭，最後金庸愛上小他29歲的林樂怡，兩人結婚後，豈料大兒子沒辦法接受此事便選擇輕生，金庸得知後悲痛欲絕，再也沒有出軌過，與林樂怡平淡度過一生。

金庸剛結束第一段婚姻，把所有心思放在事業上，就在這時，他遇到了比自己小11歲的女記者朱玫。朱玫不僅人長得漂亮，還很有才華。這樣的朱玫很快便獲得了金庸的好感，加之兩人都愛好文學，所以一見如故，很快便走到了一起。為了能夠幫助丈夫早日出人頭地，她還利用家裡的人脈和關係幫助丈夫創辦了一家報社。

當時身為妻子的朱玫是報社內唯一的女記者。彼時，朱玫一手抱孩子，一手寫稿子，還要每天做飯去送給金庸，其辛苦程度可想而知。除此之外，為支持金庸的事業，朱玫一度將自己的首飾拿出來變賣，支持《明報》的發展。

可是，金庸45歲那年，在自己經常喝酒的一家酒吧結識了年僅16歲的女服務員林樂怡，兩人的關係越來越曖昧，不久之後，他們就同居在了一起，這段關係持續了10年，直到後來，金庸向妻子坦白了他和林樂怡的關係，朱玫萬萬沒想到自己辛辛苦苦幫著丈夫創辦了報社，又為他生了四個孩子，為了這個家沒日沒夜的辛勞，最終換來的卻是丈夫告訴自己他愛上別的女人。

朱玫最後提出了一個離婚條件，就是林樂怡必須結紮。手術過後金庸歡喜的將小嬌妻娶進家門沒幾個月後，卻傳來一個噩耗，他的大兒子因為失戀加上看到母親的遭遇，一時想不開選擇了輕生，離開了人世。當金庸得知後，悲痛欲絕。後來，金庸再也沒有傳出過任何緋聞，他也和林樂怡一起走過了人生最後的幾十年。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980