半導體產業已經成為兵家必爭之地，尤其在全球晶片荒後，各國開始厚實半導體實力，美國更是祭出多項出口管制措施，牽制大陸晶片業的發展，國際評級機構穆迪認為，半導體生產與投資將趨向多元化，會對台灣與晶片商產生負面影響，兩岸緊張局勢與政府對先進晶片的控制，都將重塑全球半導體供應鏈。

New Straits Times報導，穆迪發布報告指出，地緣政治壓力不斷上升，對全球半導體供應鏈的直接衝擊雖然相當有限，但會導致台灣半導體企業的產能與投資出現地域多元化的狀況。

不過穆迪也提到，即使存在隱憂，但晶片業發展相當複雜且需要大量資金投資，短期內很難看到先進製程從台灣快速遷出，「值得注意的是，只要台灣半導體供應鏈出現任何中斷危機，都會對全球造成衝擊。」

此外，穆迪亞洲首席信用官Michael Taylor指出，「除了台灣之外，大陸半導體供應鏈也會越來越容易受到地緣政治影響，出口管制措施將拖慢大陸發展半導體自給自足的時間，他們依然相當依賴進口半導體。」