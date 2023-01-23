去年8月裴洛西訪台，導致讓台海關係升溫，而蔡英文總統也宣布，我國兵役役期將從4個月延長至一年。對此，民主進步黨創黨黨員、人民最大黨主席許榮淑20日就表示，蔡英文「親美反中」的政治路線，不僅搞砸兩岸關係，更令人擔憂持續這樣下去，恐將台灣年輕人推向戰場。

現年83歲的許榮淑，中山大學IEMBA在職專班碩士畢業，曾為民進黨6屆立委、民進黨中常委、中評會主席、立院黨團總召、書記長，現職為財團法人深耕文教基金會董事長。而根據《中評社》的報導指出，許榮淑表示，民進黨應該保持良好的兩岸關係，而現在兩岸關係溝通不良，加上中國大陸禁止台灣的水產、食品後，民進黨政府也禁止大陸螺螄粉、矽質鼻胃管，造成惡性循環。

該份報導更指出，許榮淑認為，去年民進黨九合一大敗的原因，就是「抗中保台」牌失效，變成支持民進黨就是打仗，但其實台灣的年輕人根本不想戰爭，而美國其實是把台灣當成「殖民地」，要求台灣役期延為1年，就是在利用台灣人，民進黨卻讓台灣被美國人利用。