英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）日前在達沃斯世界經濟論壇（WEF）表示，過去30年，美國、歐洲的半導體產能有80%轉移到亞洲，目前全球大部分高階晶片集中在台灣生產，「我們正在處理這個問題，但可能需要花數十年時間才能解決。」先前他坦言，「因為地緣政治風險，台灣不是穩定的地方」，外界擔憂大陸會侵犯台灣，他則預估「中國大陸5年內不會攻打台灣」。

日經亞洲報導，季辛格說，新冠疫情爆發及地緣政治風險升溫，引發供應鏈巨大破壞，造成全球晶片供給短缺危機，為解決此一困境，相關半導體廠投入資金在各地設廠擴大產能，未料，全球經濟放緩，半導體產業也陷入供過於求的險境。

季辛格指出，半導體庫存短期內必須調整，以應對疲弱的需求，但英特爾仍持續進行長期投資，目前斥資數十億美元在美國興建新的晶圓廠，就像同時踩剎車和油門。

近年來，英特爾在高階晶片的領導地位拱手讓給台積電。

報導提到，美國、歐洲、日本為避免晶片供應鏈中斷，同時減少對台灣的依賴，紛紛在其境內生產半導體，加速建立在地化及自主化供應能力。

季辛格再度強調，過去30年，美國、歐洲將半導體的80%產能轉移到亞洲，其中，大部分高階晶片集中在台灣生產，「我們正在處理這個問題，但可能需要花數十年時間才能解決。」