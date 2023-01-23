近日有消息指出，美國、日本和荷蘭已經達成共識，最快1月底對大陸實施半導體製造設備出口管制。根據荷媒報導，早於2020年時，荷蘭國防部就已經建議政府，禁止半導體設備供應商艾司摩爾（ASML）出口大陸任何先進機台。

路透社報導，荷媒Het Financieele Dagblad根據《資訊自由法》獲得一份稍微編輯過的文件，內容指國防部於2020年，就中長期荷蘭軍事和安全利益角度，建議外交部不要授予ASML交付大陸EUV機台的出口許可，盡可能的保護技術。

EUV是ASML旗艦級光刻機，每台要價2億美元。據報導指出，國防部的建議已經被ASML採納，並未提供大陸客戶EUV技術，且在文件曝光之際，荷蘭正在權衡AMSL對大陸出口舊設備的限制。

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）17日表示，在會見美國總統拜登後，與美國就此事的討論已經取得良好的成果。

文件中指出，若荷蘭出口EUV機台，北約成員國未來可能必須防範獨立生產武器系統。此外，最重要的戰略安全夥伴美國，已經緊急呼籲荷蘭限制對大陸出口EUV技術。