資深女星素珠10幾歲就接觸戲劇表演，出道幾十年從小姐演到奶奶，眾後輩和粉絲都暱稱她為「素珠阿姨」，年事已高的她已淡出演藝圈多年，2018年被發現暴瘦還走路跛腳，健康狀況令人擔憂；沒想到素珠阿姨21日除夕夜分享吃年夜飯的照片，現年90歲的她向大家拜年，還能開玩笑發紅包，身體狀況應該暫時無礙。

素珠阿姨近年暫退演藝圈後，回歸家庭當個悠閒享福的奶奶，偶爾會透過社群分享近況；今年除夕夜素珠阿姨驚喜曬出有魚有肉的年夜飯照片，爽朗地表示，「老娘祝大家新年快樂，沒吃長年菜的人，不能領紅包」，雖然素珠阿姨沒露臉，但從字句發現她能開玩笑，又有力氣準備紅包，一定很有活力。

素珠阿姨除夕夜曬出年夜飯，爽朗有活力的說話一點都不像高齡90歲。（圖／摘自吳素珠臉書）

許多粉絲看到素珠阿姨發文拜年都很開心，也都希望她能健健康康的，「素珠阿姨，一定要常常發動態喔！新年快樂，身體健康」、「真的只有素珠阿姨可以自稱老娘啊」、「看到素珠阿姨身體勇健真的是太好了」。

其實素珠阿姨上一次公開現身，已經要追溯到2018年10月「阿姑」周遊與小10歲老公李朝永，為了慶祝結婚40周年「紅寶石婚」的世紀婚禮，當年85歲的她是最年長的伴娘；當時素珠阿姨走路一跛一跛，需要倚靠拐杖輔助，體態也與以往在鏡頭前不同，瘦了許多，因此一度傳出健康狀況亮紅燈。