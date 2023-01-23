店家在Google收到的評論雖不全然可靠，卻是初訪顧客的依據，台灣還曾發生遭負評洗版的老闆因嗆辣回覆而爆紅，意外成為噱頭，吸引人潮上門。不過南澳這間餐廳竟收到「希望老闆得癌症」的缺德留言，經營者高EQ回覆，贏得網友讚賞反而增加曝光。

根據澳洲新聞 (news.com.au)報導，南澳第一大城阿得雷德（Adelaide）一間地中海特色餐廳日前收到惡意留言，寫道「新年快樂，我希望老闆得癌症」。新年前夕，店裡舉行Disco為主題的派對活動，提供香檳和烏佐酒，這名顧客卻在用餐時被服務生提醒「音量太大」，已影響到其他客人，才惹得他不爽。

目前在網路上搜尋這家餐廳顯示其Google評價達4.6顆星，算是不錯的成績，留言區清一色都是稱讚服務人員的優質接待、用餐氛圍佳、餐點完美等好評，回訪率相當高。

事件曝光後，餐廳老闆布朗（Oliver Brown）隨即跳出來澄清，稱:「您當時玩太嗨了，我的員工非常禮貌的請你尊重他人…但癌症真的不好玩，把它加諸在努力工作的他們身上可不是一件有趣的事。」目前該留言已遭刪除，布朗決定將他當日消費總金額499.95澳幣(約台幣1萬元)全數捐給澳洲癌症協會（Cancer Council Australia），還列為拒絕往來戶，此舉引來大批網友支持，有人回應，「作為一位經歷親人因罹癌逝世的當事人，我站起來為您鼓掌…」