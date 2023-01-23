2022九合一選舉綠營慘敗，不少人研判為民進黨抗中保台牌的失效，不但賴清德批疑美論引發熱議，就連久未被提起的九二共識都成為話題。台獨大老林濁水大年初一看到電視上，藍綠名嘴競(相)說國共都有九二共識一中各表，只是綠營人「竟追加一句」，讓他驚奇得不得了，直呼都過20年了，居然藍綠都承認當年真的有九二共識一中各表。

林濁水22日在臉書發文表示，大年初一看到電視上藍綠名嘴競(相)說國共都有九二共識一中各表，只是綠人追加一句，現在習近平翻臉了。讓他直呼：「驚奇得不得了」、覺得無言。但林濁水未點名是哪位綠營人「認了」曾有九二共識。

林濁水指出，2002開始，國民黨就開始說九二共識就是一中各表，「那時我每說沒這一回事，藍學者、立委必怒」。林濁水感嘆當前時局變化：不料都過20年了，藍綠都承認當年真的有九二共識一中各表，「真是無言」。

事實上自九合一民進黨慘敗後，黨內外都有人認為抗中保台的論述或口號要改，而有意競選2024總統大位的賴清德，也在競選黨主席期間喊出和平保台，並在就任黨主席當天稱不需要宣布台灣獨立，因台灣已是主權獨立，更讓外界關注民進黨的兩岸政策是否調整；但先前罕見綠營人士承認曾有九二共識。

不過，林濁水上述貼文一出，也引來不少網友留言發表九二共識相關意見，其中有人就酸，李登輝（後來稱並無九二共識）的話能信嗎？還有人說：「我們可以禁止中國大陸的產品，人家也有翻臉的權利，很正常！沒毛病！」