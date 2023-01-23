新春佳節，不少民眾留意彩券、福袋等相關訊息，想趁過年拚一波好運旺旺來，但若論長期穩健獲利，選擇正確投資標的仍是不變的理財王道。前立委蔡正元22日在臉書分享，依中國的經濟規模，中國人民銀行的黃金儲備應該在6000噸以上，但2022年底卻僅增加至2010噸，這是世界最大的潛在買盤。如果全球經濟動能疲弱，美元地位加速下滑，黃金將是資產保值的中流砥柱，黃金價格雖然有投機性波動，但仍然長期看漲。

「大年初一談黃金。」蔡正元表示，自2022年1月起，巴塞爾第三號公報協定，黃金列入銀行資本適足率的第一類零風險資產，黃金的投資性買盤開始動作。再因2022年2月俄烏戰爭爆發，俄羅斯的盧布釘住黃金，投機性的黃金買盤湧入市場，黃金價格飄上高峰。接著投機性買盤獲利回吐，黃金價格滑落。

蔡正元指出，2022年第三季，趁著黃金價格滑落，各國中央銀行大舉買進399噸黃金，比2020年第三季多出三倍，也是1967年以來最大增幅。中國人民銀行的黃金儲備，在2022年底增加至2010噸；雖然在2022年12月就增加30噸，但還是遠不及美國聯邦準備銀行的8133噸、德國聯邦銀行的3391噸、義大利銀行的2451噸、法國銀行的2435噸。

「依中國的經濟規模，中國人民銀行的黃金儲備應該在6000噸以上。」蔡正元強調，這是最大的潛在買盤，如果全球經濟動能疲弱，美元地位加速下滑，黃金將是資產保值的中流砥柱，黃金價格雖然有投機性波動，但仍然長期看漲。