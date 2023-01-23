【愛傳媒簡秀枝專欄】返回西螺過年，依例到附近走走。夕陽餘暉中，西螺大橋下，乾涸的河道，已經成為民眾的活動空間，引來不少市集交易，有模有樣，而上頭艶紅色的西螺大橋，彷彿成為大型公共藝術，別富風情。

西螺大橋總長度1,939 公尺，在日治時期稱濁水溪大橋，位於彰化縣與雲林縣之間，橫跨濁水溪下游，以華倫式桁架橋設計，連接北端之溪州鄉、南端之西螺鎮二地的交通。1952年完工時，西螺大橋是僅次於美國舊金山金門大橋的世界第二大橋，也是當時全台灣最長的橋梁，被譽為「遠東第一大橋」。

屈指一算，西螺大橋已經71歲了，這座連結了南北交通動脈，對農業起家的台灣西部縣市，發揮深遠影響力。然而，隨著時間流逝、物換星移，台灣各地發展與生態丕變，從1994年起西螺大橋橋面禁止行駛大型車輛，就預示著角色的改變，迄今高速公路、高鐵的啓用，該橋已式微為區域性的連絡道。特別是氣候變遷，河川生態今非昔比。

老公曾說，他念小學時，同學的母親為了撿拾漂流木，被急湍的濁水溪冲走，釀成悲劇。後來，河道漸趨狹窄，河床兩側種滿西瓜，讓勤𡚒在地鄉民增加收益，如今完全乾涸，民眾樂得在上頭跑步、散步，增長的人氣，吸引地方政府開發為遊憩區，加建許多公共藝術，同時也引來不少小攤商，龍蛇混處，吵雜不堪，拉低了市容觀瞻，也是對歷史景點的大不敬。

返鄉過節前，女兒三申五令，對家鄉事多鼓勵，不准批評。是的，身為第39年的西螺媳婦，總是恨鐵不成鋼，希望家鄉越來越好。今年散步其間，感覺上大有進步，移植的歐式風格，差強人意，與媽祖婆造型的醬油之鄉地標，有著些許反差，但何嘗不也是當代特性，聖俗並置，多元美學的可能性，盡在其中。

雲林攝影才子魏進福（George Wei）特別為進入枯水季節的濁水溪拍照，溪床明顯乾涸，晨曦中，曙光乍現 ，千變萬化的雲彩，美不勝收，他以唯美作品，重申西螺大橋仍不失歷史丰采 ！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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