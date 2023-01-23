【愛傳媒左化鵬專欄】友人説，汐止禮門里公園的梅花盛開。天氣晴好，我和內人，透早，便載欣載奔去賞梅。

在汐止老街一間老廟廣場停好車，片刻，就尋到了禮門里。這𥚃以前是碼頭，當年汐止稱為「水返腳」，此處就是發祥地。煙井輳集，市容繁盛，但因後來年年水患，逐漸沒落。近年員山子分洪道完工，不再遇水成災，又漸漸恢復了景氣。

沿基隆河的河堤找到公園入口，首先映入眼簾的是一棟巴洛克式建築，深宅大院，足見當年主人的豪富，可惜已墻屋頹𡉏，只剩殘磚敗瓦，後人也不知去向。續往前行，走過一條百來公尺的步道，告示牌誇示說，這是台灣第一條能蓄水會呼吸的生態步道。盡頭處，有二株杜虹花，結實纍纍，像似枝頭上懸掛一串串紫色的葡萄，十分搶眼。

咦！梅花呢？

迎面遇到一對小情侶，他們䀹䀹眼嘻嘻笑說，前方就是梅林。充滿期待，復往前行，尋尋覓覓，終於在堤岸邊看到了十幾株梅花樹，枝條柔弱，看似新近栽植，尚未成年。也許前幾日也曾繁花盛開，但因不堪連日風雨摧殘，泰半已花自飄零，只餘幾朵殘花，戀戀枝頭。

有些惆悵。我和內人面面相覷。拍個照吧！想像樹下的糟糠之妻是甄嬛，老夫是雍正。大雪紛飛，我們倚著梅園一株老梅樹下，不期而遇。那一句「逆風如解意，容易莫摧殘」。哎呀呀！多麼浪漫。

作者為資深媒體人

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