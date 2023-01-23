行政院長蘇貞昌請辭後，預料內閣將進行大幅度改組。總統府表示，新內閣團隊將於農曆年後迅速就定位。YouTuber桃園孫先生22日起針對「蘇貞昌請辭行政院長後，請問您認為蔡英文會找誰接任？」進行網路民調，截至23日早上5點，有44%的網友認為蔡英文會找前副總統陳建仁接任閣揆。

YouTuber桃園孫先生22日起針對「蘇貞昌請辭行政院長後，請問您認為蔡英文會找誰接任？」進行網路民調，截至23日早上5點，已有5251人進行投票，有44%的網友認為蔡英文會找陳建仁接任閣揆；25%的網友則認為是蘇嘉全；15%認為是現任國安會祕書長顧立雄；8%認為是前台中市長、前交通部長林佳龍；8%則選其他意見。

網友紛紛留言表示，「沒一個可勝任的，心不在民」、「最好是下架民進黨，換黨做做看」、「林佳龍能夠把台灣的海水變成礦，行政院長非他不可」、「過年講些好話，任命誰來當院長都是好事，只是不要拖」、「找誰都無所謂，反正都是一個樣，乾脆總統兼院長」。

也有網友認為，「我看這些人都沒有一個中意的，換湯不換藥，沒有一個值得信賴的」、「關老百姓X事，換成任何一個人不是都一樣，一句話說完下架民進黨」、「有差嗎？」、「以上皆非人選」。