2020年8月2日凌晨0時，新北市樹林警分局樹林派出所員警楊庭豪（21歲），遭無照17歲楊姓少年撞上，送醫後被醫院判定腦死，最後拔管器捐遺愛人間。本刊專訪楊爸爸，談起庭豪，楊父表示，他從小就是個讓人放心、驕傲的孩子，原本楊父反對庭豪進入警專，最後庭豪用「想為社會做點事」為由，終於說服家人，但無奈他卻在執勤中，死於熱愛的工作，徒留無限感慨。

本月11日下午時分，本刊與楊爸爸相約在庭豪台中的老家，一進到家門，映入眼簾的是一個玻璃展示櫃，裡面擺放著庭豪從小到大與家人出遊的照片，還有他曾獲得的獎盃、獎狀，還有他還在世時獲得新北市政府表揚的獎狀。

而來到庭豪的房間內，他生前使用的手機、眼鏡，桌上的鉛筆、零食包裝，以及一時興起拍下即立得照片，楊父都刻意不做整理，讓時光彷彿靜止在他離世的前一刻，而最後映入眼簾的，則是吊在衣桿上的警察制服，畫面令人鼻酸。

「這是他之前他募款幫助弱勢，警察局給他的獎狀；這是他募款救流浪狗的；這是他在警察局表現優良的…….唉，還有這是器官捐贈，以及他去世之後，警察局給他的。」楊爸爸說到，一講到器捐、褒揚令等等，楊爸爸語氣從原本的驕傲瞬間變成遺憾，因為這些都一再提醒他，兒子已經不在人世。

「他是我們家三代中的獨苗，我的兄弟姊妹都沒有生小孩，所以他是我家族中唯一一個後代子孫，等到我走之後，就沒有人可以延續香火了。」楊爸爸感慨地說，回想起自己從台中北上，送庭豪到警專入學的那天，楊爸爸說到，好像一切事情，從那時候就冥冥註定好了。

楊爸爸表示，楊庭豪從小就是個相當懂事的孩子，學業成績也相當優異，唯一做過叛逆的事，就是堅持進入警專念書。（圖／方萬民攝）

「他從小成績就很好，也沒有什麼補習，在國高中的時候也不會跟同學在外面玩，他就比較像宅男一點。」陳爸說，從小成績優異的庭豪，從不會讓自己和母親擔心，在課業上就算沒有補習，也都名列前茅，但從小不曾讓自己擔心的孩子，卻在升大學時做出讓楊爸楊媽反對的決定。

「他還可以去別的更好的大學，就很堅持一定要進去（警專），他一直跟我們說，當了警察之後可以為社會做事，不管到了什麼單位、學了什麼，出來一定都可以造福社會。」楊父說，心想兒子心中有抱負，父母也不好阻攔，因此帶著擔憂、忐忑的心，尊重兒子最後的決定。

本刊調查，楊爸楊媽在民國81年結婚，由於楊媽有多囊性卵巢症，所以不易懷孕，而在夫妻倆努力8年之後終於誕下楊庭豪，而他也是整個楊氏家族中，唯一的後代子孫，整個家族對於這個孫子都寵愛有加，而庭豪和媽媽相處，如至親也如摯友，可以說是無話不談。

但是造化弄人，庭豪最後因為熱愛的工作獻身，對於楊媽媽的打擊更如晴天霹靂，每次夜深人靜，她就會躲進刻意不做整理、維持生前模樣的庭豪房間，自己寫著日記本：「媽咪 To Jerry」，向已經在天上的孩子訴說自己有多想、多愛他。

庭豪殉職後的司法訴訟，主要由楊父負責處理，楊父表示，這麼堅持上訴，並非為了微不足道的補償金，而是為了幫英勇的愛子討一個應有的公道，同時也為了每個在第一線打拼的員警，捍衛應有的尊嚴、權益，也盼政府未來能更加重視，別再讓悲傷故事反覆上演。

楊庭豪的房間仍維持他生前的模樣，家人捨不得去更動，彷彿在等著他回來。（圖／方萬民攝）

更多 CTWANT 報導