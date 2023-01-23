前立委蔡啟芳除了講話直率之外，個性也喜愛嘗試新的事物，說話做事經常出人意表，因此過去被稱作「立院三寶」(林重謨及侯水盛)，他近來尤其對餐飲業特別有興趣，去年更跑去找嘉義縣新港鄉的老師傅，學習製作「新港鴨肉羹」，用簡單的幾個步驟，就可以煮一鍋甜美的羹湯，過年在家隨時都可以解饞。

蔡啟芳2016年曾在嘉義縣開了一家名為「做嘜固（做不久）」的小吃店，主打古早味米粉湯；2021年又到新北市三重區開了一家古早味便當店，當時只要是低收入戶，都能在他店裡免費吃一碗滷肉飯配一碗虱目魚湯。蔡啟芳說，因為看到店附近有一間「北港鴨肉羹」生意很好，他不服氣，認為嘉義新港的鴨肉羹並不輸給雲林北港，口感甜而不膩，因此跑回嘉義拜師學藝，最近又開始賣起「新港鴨肉羹」，但他笑著強調說，「不是要跟人家拚場啦，是提供給民眾比較一下。」

蔡啟芳示範煮鴨肉羹的最後一個步驟，把高湯倒進鍋子後，再加入地瓜粉用大杓充分攪拌，就能做出香甜又濃稠的羹湯。（圖／趙世勳攝）

蔡啟芳介紹製作新港鴨肉羹的材料，除了切成薄片的鴨肉之外，還有洋蔥、大蒜、筍絲、烏醋、地瓜粉跟二砂糖，並且先用鴨骨頭熬一鍋高湯。蔡啟芳向CTWANT的讀者示範，用了5台斤的鴨肉，以及體積約鴨肉一半的洋蔥、一半的大蒜，以及略多於鴨肉的筍絲，加上烏醋與地瓜粉各一大碗、二砂糖一小碗。至於各種食材的確切比例，蔡啟芳則瀟灑地說，「大約這樣啦，其他細節看個人喜好去調。」

蔡啟芳邊把油倒入炒鍋邊說，炒鴨肉最好是用豬油，會比較香，等油熱了之後，先把切成小塊的洋蔥與剝好的蒜頭入鍋炒香，炒到洋蔥的顏色開始變深，就可以把鴨肉放進去炒，一面拌炒，一面再依序倒入筍絲、二砂糖與烏醋。

「要炒多久，這就是個人功力。」蔡啟芳說，他為了做鴨肉羹，特地跑到嘉義向一位老師傅學習了半年，算是嘉義出名「新港奉天宮鴨肉羹」的同門師兄弟。他在老師傅那邊先學會要加哪些材料，還有製做的ＳＯＰ，至於拌炒的時間長短，因為火爐溫度、食材多寡不同，也沒有一定的數字，他自己也是在師傅那邊試驗、摸索，主要是觀察鴨肉顏色變淡，表示已經炒熟，就可以加入高湯跟地瓜粉勾芡。

蔡啟芳勾芡的方式相當豪邁，把高湯倒入炒鍋後，拿大鍋鏟用力翻幾下，接著就把一大碗地瓜粉往鍋裡倒，然後雙手拿鍋鏟用力攪拌，地瓜粉竟然全沒有結塊，一鍋熱騰騰的鴨肉羹就此完成。

根據民間說法，鴨肉性涼，冬天虛火上升，可以吃鴨肉「清虛勞之熱」。蔡啟芳說，過年期間煮一鍋新港鴨肉羹放在家裡冰箱，肚子餓了就可以拿出來加熱，無論是直接喝羹湯，還是淋在白飯上，還是加麵、米粉、冬粉，都很相當方便又美味。

蔡啟芳（中）當年在立委任內與侯水盛（左）、林重謨（右）被稱作「立院三寶」，圖為2007年他們聯手推薦蚵街、燈塔和福海宮這「王功三寶」。（圖／報系資料照）

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