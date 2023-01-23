國道1號苗栗頭屋段昨（22）日發生火燒車意外，釀成包括統聯客運48歲楊姓司機在內2死9傷的悲劇。楊母得知消息後，崩潰表示，兒子在發生追撞後，立刻開門讓車上乘客全數逃生，但要離開時腳被門夾住，命喪火窟。

楊男母親及13歲女兒聞訊後痛哭，楊母指出兒子開客運車有6年，開車前沒有熬夜，離婚後與孫女相依為命，辛苦賺錢養家，早上7點多接到消息，就帶著孫女趕來。

殯儀館員工告訴楊母，事發當時兒子把門打開讓乘客下車，但要下車腳跨出來時，被門夾住無法逃生，在遊覽車車頭起火後身陷火窟，被燒得面目全非。

楊男女兒稱父親大部分都開早上的車，出門上班時她都還在睡覺，她還跟父親約定，只要她考試成績好，就要帶她出去玩，前一晚有一起出門買東西，哭喊「他以後就沒辦法跟我一起出去玩了！」。

酒駕肇事的46歲陳姓女駕駛昨（22）日下午被依公共危險罪嫌、過失致死罪嫌送辦。移送時，陳女面對媒體詢問沉默低頭不發一語，檢方複訊後諭令20萬元交保。諭令3名駕駛無保請回，至於是否會對陳女提出相關告訴均保留法律追訴。

國二隊交通組長張明光說明，整起事故為1部營業大客車與5部小客車受影響，初步研判肇事經過為1部自小客車，行經該路段酒後駕車，先失控停於車道，影響後面5部車，造成連續擦追撞起火，導致憾事發生。

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