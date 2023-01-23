美東時間昨（21）晚間10時22分左右，素有「小台北」之稱的蒙特利公園市（Monterey Park）街頭湧入數以萬計華人居民，為歡慶一年來最重要的時刻，不幸卻爆發無差別濫殺，地點正位於一間舞蹈工作室（Star Dance Studio）外面。警察部門稍早出面證實，已釀成10死、至少10人受傷，警方22日包圍一輛白色廂型車與亞裔男嫌對峙，之後車裡傳來一聲槍響，男嫌自殺身亡。警方正在搜索車輛和確認男嫌是否就是犯下本次槍擊案的兇手。
媒體空拍畫面顯示，一輛白色廂型車被兩輛裝甲警車包圍而動彈不得，附近還有大量警車待命，對峙地點位於洛杉磯市南方的托蘭斯（Torrance），目前，洛杉磯郡警察局特勤局（SEB）在推特（Twitter）上發布推文表示，與白色貨車上的兇嫌對峙行動已經結束，該車符合上蒙特利公園槍擊案中一輛相關車輛的描述。
「SEB特警隊在托倫斯對一名武裝凶嫌的行動已經結束，附近鄰里已經恢復安全。」
據《洛杉磯時報》（LA Times）報道，多個執法部門的消息來源告訴該報，司機死於自轟的槍傷，在他們接近車輛的前一刻，至少有2個彈孔在駕駛座位的的窗戶上。 自從特警隊攻進去後，《CNN》在現場的工作人員還沒有看到司機遺體從廂型車中被挪走。
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