美東時間昨（21）晚間10時22分左右，素有「小台北」之稱的蒙特利公園市（Monterey Park）街頭湧入數以萬計華人居民，為歡慶一年來最重要的時刻，不幸卻爆發無差別濫殺，地點正位於一間舞蹈工作室（Star Dance Studio）外面。警察部門稍早出面證實，已釀成10死、至少10人受傷，警方22日包圍一輛白色廂型車與亞裔男嫌對峙，之後車裡傳來一聲槍響，男嫌自殺身亡。警方正在搜索車輛和確認男嫌是否就是犯下本次槍擊案的兇手。

Confirmed: A man inside the van is dead.

Los Angeles County Sheriff Robert Luna says person inside the van in Torrance "possibly" the suspect in Monterey Park but they still don't know for sure.

LASD SEB SWAT operation for an armed suspect in Torrance has concluded. pic.twitter.com/ZiCEFp3KOC — 🌍mai🕊ke (@maike809588) January 22, 2023

媒體空拍畫面顯示，一輛白色廂型車被兩輛裝甲警車包圍而動彈不得，附近還有大量警車待命，對峙地點位於洛杉磯市南方的托蘭斯（Torrance），目前，洛杉磯郡警察局特勤局（SEB）在推特（Twitter）上發布推文表示，與白色貨車上的兇嫌對峙行動已經結束，該車符合上蒙特利公園槍擊案中一輛相關車輛的描述。

#LASD SEB SWAT operation for an armed suspect in Torrance has concluded. Neighborhood safe. pic.twitter.com/QSNjMATzgR — SEB (@SEBLASD) January 22, 2023

「SEB特警隊在托倫斯對一名武裝凶嫌的行動已經結束，附近鄰里已經恢復安全。」

據《洛杉磯時報》（LA Times）報道，多個執法部門的消息來源告訴該報，司機死於自轟的槍傷，在他們接近車輛的前一刻，至少有2個彈孔在駕駛座位的的窗戶上。 自從特警隊攻進去後，《CNN》在現場的工作人員還沒有看到司機遺體從廂型車中被挪走。