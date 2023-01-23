一代女神、「永遠的小倩」55歲王祖賢2004年宣布息影後就淡出螢光幕，移居到加拿大生活，但愛粉絲的她不時在網上分享近照，並發文關心粉絲。近日王祖賢又現身貼吧，祝福粉絲新年快樂，可見她素顏對鏡頭微笑自拍，臉上可見歲月痕跡，但氣質依舊，被網友讚是「優雅的老去」，但然而也有人驚訝留言稱一時認不出來。

王祖賢年輕時拍攝球鞋廣告，因氣質甜美、五官精緻，被星探挖掘出道，拍攝《倩女幽魂》更奠定她亞洲女神的地位，但後來她和已婚富商林建岳傳緋聞，男方為了她離婚，最後不了了之，王祖賢也決定引退，2016年王祖賢父親王耀煌病逝，她回到台灣出席告別式，外傳她在加拿大有新男友，她低調否認，只說：「一切空白，我的感情生前都了了，以後也是空白。」

王祖賢曬出近照。（圖／翻攝自百度王祖賢貼吧）

媒體問王祖賢父親是否會擔心她未來沒人陪伴？王祖賢表示：「不會，我們家都很隨緣，沒有聽爸爸操心過我的婚事。」又問她未來是否會復出？她說：「這些年雖然我不在娛樂圈，然後很感謝所有的媒體，還有愛護我的朋友，不曾忘記我，我非常感謝」，「這樣子就足夠了，那段時間我很盡力的把我最好的留給大家」，言下之意沒這個打算。

王祖賢2004年引退。（圖／中時資料照片）

出道多年的王祖賢已經19年沒有拍戲，外界好奇她經濟來源，先前有媒體報導她過去受訪坦言錢現在一輩子花不完，光是手上的現金就有近300億台幣，但此傳聞她沒證實。昨(22日)大年初一，她在百度王祖賢貼吧寫下：「新年快樂，送上祝福大家一切順心，平安健康，阿彌陀佛」，並附上微笑近照，她似乎脂粉未施，臉上皮膚有些暗沉，但也有人覺得她活到55歲還能維持這狀態已經不容易，「美人在骨，姐的髮際線還是那麼優秀」。