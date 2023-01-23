小S去年被前姊夫汪小菲針對，爆料許雅鈞在上海有好幾個女朋友，「我在台北都見過」，又有網友曬出疑似許雅鈞在酒吧玩樂的影片，小S雖然沒正面回應，但上節目時意有所指強調自己過得很好，要網友不要再替她編故事。今(23日)凌晨小S又突襲發文稱自己失眠，並表示每每聽到別人勸她就躺著不要想太多自然會睡著，令她忍不住傻眼回：「我真的不知道要回什麼？」

汪小菲去年因被大S提告，在網上連發11篇文章針對S全家，還稱小S長期濫用安眠藥，「思諾思是什麼東西，就是喝酒哭加直播，要不然就是起不來，根本動不了」，並嗆小S：「徐熙娣，你就踩著你姐的人血饅頭上位，她不好你老開心了，我就是你最想看到的，你自己過的不好就整你姐」，大爆許雅鈞在外跟別的女人過從甚密的猛料。

對此，小S沒正面回應，但S媽受訪力挺許雅鈞，表示雙方相處多年，很清楚他的為人，見此傳聞，有網友到小S的IG留言，虧：「家庭生活再慘也要笑著出來見人」，引來小S親上火線說：「我不慘，我很幸福！相信的人就相信，不相信的人，我懶的再費唇舌」，更在節目上狠揍充氣木樁，大吼：「不要再亂編我們家的故事了！」

小S發文苦嘆失眠。（圖／翻攝自小S 徐熙娣臉書）

今凌晨，小S突然曬出在房內的自拍苦嘆又被失眠所苦，更坦言每次聽到別人安慰就放空躺著就會睡著，讓她無噢，「願所有的人都不要失眠，羨慕沒有睡眠障礙的人，我好想去你們那邊」，又說：「我決定就先醒著，看劇，喝點酒，等到我眼皮重了，就趕快睡！但我怕那時許老三起床了，那我真的就是來個一天一夜不睡的瘋狂行程，看會怎麼樣！再跟大家分享」，粉絲也貼心回她：「這輩子都有睡眠障礙的人路過⋯真的是說不出來的痛，沒障礙的人不懂⋯還會被說會失眠一定是不夠累」、「失眠問題已經二十多年了，真的外人無法理解」、「那就和大家聊天吧」、「中度睡眠障礙的我非常懂S姐的感受，一個禮拜一個月都有可能。五點20要起床，現在還沒睡著」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！