德國外交部長22日（日）表示，如果波蘭想要向烏克蘭提供豹式2號坦克，德國政府不會阻攔，這對基輔來說是一個重大的突破，因為基輔想要這些坦克來抵禦俄羅斯的入侵。

據《路透社》（Reuters）23日報導，數個月以來，烏克蘭官員一直在呼籲西方盟國向他們提供德國製造的現代化坦克，但柏林迄今一直拒絕提供這些坦克，也不允許其他北約國家這樣做。

當被問及如果波蘭在未經德國批准的情況下繼續發送其豹2坦克會發生什麼時，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在法國《LCI電視台》說。「目前這個問題還沒有人開口問我們，但如果有人問，我們也不會阻攔。」

她的說法似乎比德國總理蕭茲（Olaf Scholz）週日在巴黎的一次峰會上發表的評論更進一步，即所有關於提供武器給烏克蘭的決定都將與包括美國在內的盟友協調進行。

德國一直面臨著讓豹2坦克送往烏克蘭的巨大壓力。但蕭茲所屬的社會民主黨（SPD）向來對軍事介入保留，對可能導致莫斯科進一步升級局勢保持警惕。

德國國防部長皮斯托瑞亞斯（Boris Pistorius）22日表示，預計很快就會就豹2坦克作出決定，不過他一直保持著謹慎的態度。皮斯托瑞亞斯接受德國《ARD》電視台採訪時，談到柏林不會做出倉促的決定，因為政府有許多因素需要考慮，包括對於國內民眾安全的影響。