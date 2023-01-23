一名徐姓男子長期追求正妹OL小美（化名），屢屢遭到拒絕，最後由愛生恨，竟自行在家將小美照片與男性生殖器合成猥褻照，連續三天印成海報前往小美公司門口撒在地上，小美上班時驚見不雅照幾乎崩潰，立刻撿起後向警方報案；桃園地院審理後，判處徐男拘役15日，可易科罰金，可上訴。

根據判決書，徐男長期追求上班族OL小美，屢遭到小美拒絕，一怒之下竟心生恨意，在家用電腦將男性生殖器與小美個人照片合成後印出，於2021年9月19日、20日、21日連續三天，前往小美任職之公司大門口，將猥褻合成照片撒放在公司出入口。

徐男此舉引起小美公司內同事騷動，當她上班看到後當場崩潰，立刻撿起這些猥褻照片，衝到警局報警提告。

桃園地檢署偵查後，根據小美證詞、公司大門口監視器畫面翻拍照片，以及小美撿到的11張不雅猥褻合成照，將徐男依法起訴。

法官審理後認為，徐男於公眾得出入之處所撒放猥褻照片任人觀覽，有害社會風俗，判處徐男拘役15日，得易科罰金1萬5千元，沒收扣案照片11張，仍可上訴。