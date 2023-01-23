葉姓知名的影評人2021年3月23日遭台北市大安警分局員警發現他身上散發大麻味，手中並握有電子菸1支，且其菸油亦呈現大麻之顏色，警方將他逮捕，但他不服聲請提審，台北地方法院認定員警逮補合法，訊問後將他解返警局。

葉男遭警方認定持有第二級毒品大麻之現行犯並予以逮捕，但辯稱電子菸內係純CBD(大麻二酚)，但法官認為，大麻二酚雖係以一般藥品而非毒品列管，然須有處方箋且申請專案進口，況且如大麻二酚成分之藥品內含四氫大麻酚(THC)成分或以大麻成熟莖及種子所製成之製品，THC含量超過10ug／g(10ppm)者，則屬於第二級管制藥品。

法官指出，員警綜合氣味、外觀(系爭「溶液」係存放於電子菸內，與一般藥品之狀態、存放處顯有不同)，以及葉男陳係純CBD云云為由，據此認定他持有第二級毒品大麻之現行犯，應認已盡釋明之責，故本案逮捕行為，應屬合法，裁定駁回提審聲請，將他解返大安警分局。

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