台中一名蔡姓婦人去年年後與家人一同外出，返家後卻驚見，抽屜內2條黃金手鍊、2枚碎鑽戒指、1條「施華洛世奇」項鍊及小朋友的4個紅包袋全不翼而飛，損失至少6萬元，趕緊報警處理。經警方調閱監視器發現，竊賊竟是蔡女婆婆的友人；法官依犯侵入住宅竊盜罪，判處有期徒刑6月，可易科罰金，併科罰金1萬元，可上訴。

據判決書指出，2022年農曆春節過後1個月，小期（化名）駕車至友人透天厝拜訪，見該透天厝無人在家且大門未上鎖，趁無人注意之際，推開大門侵入屋內後，發現3樓由蔡女（即友人之媳婦）所居住之房門並未上鎖，即打開房門並步入房內而徒手竊取蔡女所有置於書桌抽屜、化妝台抽屜、衣櫃抽屜內之黃金手鍊2條、碎鑽戒指2枚、「施華洛世奇」品牌之項鍊1條、4 個紅包袋內之現金，共得手6萬餘元，隨即下樓駕車離去。

蔡女返家後見原收藏於抽屜內之項鍊無故掉落在房間地面而察覺有異，於清點後發現遭竊，立即報警處理，經警調閱監視器錄影畫面逮到小期。

法官審酌小期不思循正當途徑獲取所需，反企圖不勞而獲，而為侵入住宅竊盜犯行，實不可取，且僅為滿足己身所欲，即任意竊取他人之財物，顯然欠缺尊重他人財產權之觀念；考量小期迄今未與蔡女達成和解或彌補其所受損害，及於警詢時均否認犯罪，直到於法庭審理中才坦承犯行，依犯侵入住宅竊盜罪，判處有期徒刑6月，可易科罰金，併科罰金1萬元，可上訴。