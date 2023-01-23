由宋逸民主理的「藝起發光」協會先前因小甜甜事件成為眾矢之的，還有人挖出宋逸民、宋達民兄弟長期不和，因不滿宋達民先成為牧師，導致兄弟私下有心結。對此，宋達民雖沒正面回應，昨(22日)大年初一曬出了兄弟妯娌四人的合影，破解謠言，原本在記者會上一臉憔悴的陳維齡也露出燦笑，氣色甚好。

先前媒體報導，宋逸民兄弟原本都是「藝之星」教會成員，但因宋達民先被按立為牧師，導致宋逸民不滿，甚至在「藝之星」禱告會台上，對著麥克風說：「我再也不會來！」，之後另起爐灶成立藝起發光，知情人稱宋達民當時心碎難過，「那段時間兩人完全不見面、不交談」，兄弟因此產生心結。

陳維齡（左起）、宋逸民、宋達民、洪百榕。（圖／翻攝自宋達民臉書）

對於種種爭議，宋逸民曾在臉書回應，並表示已經在記者會上跟小甜甜道歉，但對於兄弟鬩牆傳言沒多提，昨宋達民打破沉默，寫下：「大年初一，新春蒙恩！感謝神的愛！謝謝一路支持、愛我們的朋友們！願上帝大大賜福與你們！」並特別選了一張宋逸民、宋達民與兩人太太陳維齡、洪百榕四人的合影，間接回應傳聞。

宋達民發文。（圖／翻攝自宋達民臉書）

而藝人唐玲是藝之星教會成員，昨也分享到教會巧遇宋逸民、宋達民合體的照片，她澄清：「外傳2位兄弟不合，我卻看到兩位相親相愛，長的很像，聲音一樣，這個美好畫面，肯定要留存下來！」網友回應：「忘記背後、努力面前、朝著標竿奔跑。能叫我們在乎的、只有神國的權益。叫神得著榮耀」、「祝福二位宋牧師家人：靠主重新得力、展翅上騰」、「新年快樂，愛在當下」。