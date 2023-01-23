大年初一 共機9架次、共艦4艘次在台海周邊活動 09:092023/01/23 中時新聞網 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我國防部於今（1月23日0900時）發布，自1月22日（星期日）0600時至1月23日（星期一）0600時止，偵獲共機9架次、共艦4艘次，持續在臺海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。 除夕也不休息 中共17機艦於台海周邊活動 台商迎解封商機 籲恢復航點降票價 美國務卿布林肯農曆拜年 祈福平安、繁榮和機遇 #共機 #共艦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 癸卯兔年 12生肖運勢 04:102023/01/22 財經要聞 俄烏亂局 歐美寄望北京當和事佬 04:102023/01/22 產業財經 中美對峙稍和緩 台海恐成引爆點 04:102023/01/22 產業財經 男偷外送員機車 10分鐘後遭火車撞斃 04:102023/01/21 社會新聞 統聯司機救21名乘客留13歲稚女 母慟：他第一時間開門讓乘客逃 07:362023/01/23 社會 藥丸吞不停？研究曝免花錢、每周3次 用血壓藥機率或降3成 06:302023/01/22 國際 借手機拍過年團圓照 表姊看到相簿滿滿A片截圖 她崩潰：原地社死 21:462023/01/22 生活 統聯司機救21名乘客 來不及逃生 女兒淚崩：約好要一起出去玩 14:582023/01/22 社會 海砸1.3兆 它要打造6代戰機 18:362023/01/22 軍事 山友八通關摔倒腳踝脫臼 搶時效陸空合力救援 17:032023/01/22 社會 李旻快評》又見火燒車 08:202023/01/23 快評 Google爆出大危機？裁員砍1.2萬人後 年終獎金竟要分期 12:092023/01/22 財經 春節連假剛開始 35共軍機艦擾台 04:102023/01/21 政治要聞 尚青論壇》共機31架次闖台海 春節前還在鬧什麼？（陸文浩） 02:082023/01/21 尚青論壇 年初一不平靜！男駕車突暈眩 3汽車16機車遭撞1人輕傷 19:272023/01/22 社會 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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