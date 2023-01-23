我國防部於今（1月23日0900時）發布，自1月22日（星期日）0600時至1月23日（星期一）0600時止，偵獲共機9架次、共艦4艘次，持續在臺海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。