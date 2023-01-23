4年前國安局特勤人員利用總統專機出訪的機會夾帶9793條私菸，前少校軍官吳宗憲、張恒嘉一審遭依貪汙罪分別重判10年4月、10年2月，上訴後，由於2人境管將屆滿，台灣高等法院二審審理後，裁定從2月3日起延長限制出境、出海8月。可抗告。

2019年7月22日，蔡英文總統結束12天「自由民主永續之旅」返台，調查局攔查發現國安局官員趁總統出訪機會夾帶近萬條私菸，企圖透過國賓禮遇通道闖關入境，創下桃園機場夾帶私菸最大數量紀錄。

目前在憲兵隊任職的吳宗憲及張恒嘉遭起訴後，台北地方法院一審將吳宗憲依共同犯以公用運輸工具裝運漏稅物品罪，判處有期徒刑10年4月，褫奪公權10年，張恒嘉共同犯以公用運輸工具裝運漏稅物品罪，判處有期徒刑10年2月，褫奪公權10年。目前高院審理中。

高院認為，2人所涉案件經原審判處罪刑，且刑責非輕，可見犯罪嫌疑確屬重大，且有相當理由足認有逃亡之虞，權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、2人之居住及遷徙自由受限制之程度，認仍有繼續限制出境、出海之必要，裁定2月3日起延長限制出境、出海8月。