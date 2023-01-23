日本溫泉飯店「湯布院村(ゆふいん椿)」業者控訴，去年12月8日一名李姓台灣遊客訂了1月20日兩晚房間與4人份餐點，但時間到卻沒出現，發電郵、打電話都沒有回應，導致事先為旅客備好的高檔食材全部作廢，損失24萬日圓大約一名員工的月薪。對此，當事人李姓旅客出面解釋，是聯繫上有誤會，並非刻意放鳥。

一名在台灣長大的「湯布院村」溫泉飯店員工八代淑子，透過台東朋友發文，表示飯店經營13年來從沒遇見過這樣子的台灣旅客，她指出，這名李姓遊客去年12月8日透過日本訂房網站下訂高檔溫泉飯店「湯布院村」1月20日兩晚的獨棟客房，飯店準備了李先生指定的高級池魚、和牛食材款待，結果入住當天，李先生卻搞失蹤擅自取消，信件不回、不接電話。

八代淑子表示，為李姓遊客準備好的這些高檔食材，絕不可能再拿去招待其他旅客，只能忍痛報廢，員工們痛心這筆損失將近24萬日圓（約新台幣5萬6000元），比一個員工月薪還多，也破壞的對台灣旅客的好印象「不能理解為什麼台灣人會這樣做」。

根據《自由時報》報導，這位被投訴的李姓遊客表示，是透過日本Jalan訂房網站預約飯店，但沒收到確認信函，以為沒預約成功，所以又預訂了別家，結果1月19日才看到入住通知，當天早上就回覆取消，由於在日本是用網路卡，無法接聽電話，22日回國得知此事後，已馬上跟飯店業者聯繫，商談賠償事宜。