前新竹市長林智堅去年因論文抄襲，成調侃對象。由於過年期間，許多商家都會出「福袋」，有網友就問及，若林智堅出福袋，裡面會裝什麼？許多人則紛紛以林智堅的爭議事件回應表示「兩本被撤銷的論文」、「廢電纜、砂石」。

林智堅去年因論文抄襲，台大、中華大學碩士學位遭「雙殺」，該事更使他退出桃園市長選舉。此外，新竹棒球場也被爆出許多瑕疵，使其五星級市長人設一夕之間完全崩壞。

這幾天是新年，有網友「應景」的在PTT發文問及「林智堅出福袋會裝什麼？」並表示過年政治人物常常會包紅包給民眾，如果今年不只包紅包，還出福袋給民眾抽、玩，林智堅出的福袋裡面可能會裝什麼呢？

該文章引來熱議，許多網友紛紛以林智堅去年爆發的論文、新竹棒球場爭議，笑稱「兩本被撤銷的論文」、「廢電纜、砂石」、「五星徽章」、「電線，磚塊，廢土」、「新竹球場原裝碎石頭一包」、「明通智慟丹」、「五星市長沙龍監工照」。