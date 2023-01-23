前新竹市長林智堅去年因論文抄襲，成調侃對象。由於過年期間，許多商家都會出「福袋」，有網友就問及，若林智堅出福袋，裡面會裝什麼？許多人則紛紛以林智堅的爭議事件回應表示「兩本被撤銷的論文」、「廢電纜、砂石」。
林智堅去年因論文抄襲，台大、中華大學碩士學位遭「雙殺」，該事更使他退出桃園市長選舉。此外，新竹棒球場也被爆出許多瑕疵，使其五星級市長人設一夕之間完全崩壞。
這幾天是新年，有網友「應景」的在PTT發文問及「林智堅出福袋會裝什麼？」並表示過年政治人物常常會包紅包給民眾，如果今年不只包紅包，還出福袋給民眾抽、玩，林智堅出的福袋裡面可能會裝什麼呢？
該文章引來熱議，許多網友紛紛以林智堅去年爆發的論文、新竹棒球場爭議，笑稱「兩本被撤銷的論文」、「廢電纜、砂石」、「五星徽章」、「電線，磚塊，廢土」、「新竹球場原裝碎石頭一包」、「明通智慟丹」、「五星市長沙龍監工照」。
文章來源：PTT
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。