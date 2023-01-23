（取自蔡啟芳臉書）

「台灣王爺總廟」台南北門南鯤鯓代天府於新春大年初一依例在五王殿前舉辦抽國運，第2支籤就連擲出5聖筊，抽出今年國運籤第15籤．甲寅「唐太宗令武媚娘賞花」，籤詩內容「于今此景正當時，看看欲吐百花魁，若能遇得春色到，一灑清吉脫塵埃」。

總幹事侯賢遜解釋，南鯤鯓代天府的國運籤不論政治，只論民生經濟。而「唐太宗令武媚娘賞花」這支籤有很好的寓意，因唐廟是開聖盛世，外邦都來朝拜，所以代表從今年開始，台灣的民生經濟一定向上發展，只要民生經濟好，一定國泰民安。政府只要把經濟顧得好，人民就會感受到的，強調這支上上籤籤是五王給大家的鼓勵，未來也會朝好的方向走。

對此，PTT網友熱議，「這一掛的重點在『令』，不過現在誰比武則天還有權勢…？」「唐太宗『令』武媚娘賞花，誰是唐太宗？」也有網友想到，立委蔡易餘的父親、前立委蔡啟芳曾經在臉書寫「請蔡總統就當太上皇，每天遊山玩水即可」！