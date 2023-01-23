世界女子花式撞球錦標賽於新年期間在美國大西洋城舉行，我國選手「大眼妹」周婕妤於23日清晨5點決賽中9比0完封英國的艾莉森費雪( Allison Fisher)，榮獲世界女子花式撞球錦標賽冠軍。這是繼2022年周婕妤獲得世界十號球錦標賽後的第2座世界冠軍。是台灣首位有雙料冠軍的女子撞球選手，也是繼英國的凱利費雪、韓國的金佳映之後，第三位同時在九號與十號雙項封后的女子選手。

周婕妤一路以不敗之姿闖決賽，首場7比2解決美國的愛波拉森(April Larson)，接下來成為其他亞洲選手的夢魘，先以7比1打敗日本的谷田美奈（Tani Miina），再接連力退韓國的李梧靜(Lee Woo Jin)，陳慧主（Hye-Ju Jin）與徐序亞(Seo Seoa)。

其中徐序亞在四強賽中二度碰頭，原本2比6處於逆勢的周婕妤，差點被徐序亞成功復仇，幸好穩住一路狂追，最終以9比7闖入決賽。不過韓國的徐序亞此次表現亮眼，師承金佳映，大膽的球風與準度，潛力無限，亦是未來不可小覷的新秀。

此次2023世界女子花式撞球錦標賽，我國共派出周婕妤、陳佳樺、魏子茜、陳禾耘、洪欣妤、江水淨及王婉菱等7位選手出賽，其他選手成績如下：陳佳樺、王婉菱並列第9名；陳禾耘第17名；洪欣妤第25名。