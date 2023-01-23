竊賊過年也很忙 除夕賣場偷、初一攤商拍賣變現

台北市中山警分局圓山派出所接獲轄區店家報案，表示賣場內有商品遭竊，經警方追查鎖定行竊犯嫌，警方在大年初一執行巡邏勤務時，發現在中山北路三段騎樓陳姓男子違規設攤，且特徵與竊嫌極為相似，上前盤查後逮獲這名竊賊。

中山分局在21日除夕當天接獲轄內店家報案，員警在隔天執行巡邏勤務時發現一男子違規設攤，且特徵與竊嫌極為相似，警方上前盤查過程中，陳姓男子起初假意配合，且當場流利背誦一串身分證號，企圖以他人身分資料矇騙。

眼尖員警發覺資料有異，進而續加盤問，致該男無法招架而支吾其詞，隨後趁隙轉身拔腿狂奔，所幸員警早有警覺，追趕約莫30公尺，即飛身將其撲倒，追捕過程雖造成員警手部擦挫傷，員警仍奮勇壓制上銬逮捕歸案。

經查陳男是趁除夕年節前店家繁忙無暇看顧，趁機下手竊取商品，得手後搖身變成攤商變賣求現；中山分局呼籲，年節期間各商家賣場人潮熱絡，竊賊常利用店家忙碌時趁隙竊取財物，務必多加留意；另提醒對來路不明、價錢低廉之商品應避免購買，以免因小失大，得不償失。