美國科技業近期接連爆出裁員，繼微軟、亞馬遜、Google母公司Alphabet等公司傳出裁員後，有外媒指出，蘋果已開始裁撤Apple Stores以外零售通路的非季節性員工。

根據《AppleInsider》報導，部分在蘋果通路商包括百思買等店家工作的員工，已收到裁員通知，該份郵件告知他們與裁員有關的權利。報導稱，目前尚不知有多少非季節性員工受影響，但這可能是蘋果裁員的開端。

報導提到，蘋果往年都會為了季節性的銷售量飆升額外增聘員工，目前耶誕購物季已過，去年員工的相關僱傭契約早已到期，可以確認，這波裁員是針對非季節性員工，但蘋果尚未公開任何大規模裁員消息。

值得警惕的是，美國科技業掀起裁員潮，微軟近期傳出計畫裁員上萬人、約5％人力，亞馬遜也啟動新一波裁員，預估估波及逾18,000人，Google母公司Alphabet則將在未來幾週內裁撤12,000 人。