許多民眾會在農曆春節期間買彩券或刮刮樂，希望中個大獎好過年，命理專家小孟老師在臉書粉專分享12生肖的初二財運，並點名生肖屬兔和屬蛇的人手氣極旺，不僅財運一飛沖天，中獎率也相當高，有意想不到的驚喜發生。
▍生肖鼠
偏財總在不經意時，出門意外刮到錢財。
▍生肖牛
創意浮現創造財富，小興趣大賺年節財。
▍生肖虎
辛勤努力得貴人財，老闆祝福大發紅包。
▍生肖兔
財運連連氣場旺盛，刮刮樂中獎機會高。
▍生肖龍
小額付出有大收穫，購買商品附贈禮券。
▍生肖蛇
過年樂透中獎率高，財運佳有意外驚喜。
▍生肖馬
小道消息獲利不斷，運用智慧搶得先機。
▍生肖羊
擁有創意增加收入，有額外賺錢的機運。
▍生肖猴
買到特價物超所值，可轉賣一手大賺紅包。
▍生肖雞
貴人祝福送發財金，發現特殊財運管道。
▍生肖狗
交易買賣財富入庫，財務回收金額增多。
▍生肖豬
暗財旺盛獲取財源，買一送一還有獎品。
除此之外，小孟老師也提到，初二的財位在東方，偏財時間則是早上7點到9點，以及中午11點到下午3點，不妨趁著這段時間小試手氣。
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