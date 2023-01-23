許多民眾會在農曆春節期間買彩券或刮刮樂，希望中個大獎好過年，命理專家小孟老師在臉書粉專分享12生肖的初二財運，並點名生肖屬兔和屬蛇的人手氣極旺，不僅財運一飛沖天，中獎率也相當高，有意想不到的驚喜發生。

▍生肖鼠

偏財總在不經意時，出門意外刮到錢財。

▍生肖牛

創意浮現創造財富，小興趣大賺年節財。

▍生肖虎

辛勤努力得貴人財，老闆祝福大發紅包。

▍生肖兔

財運連連氣場旺盛，刮刮樂中獎機會高。

▍生肖龍

小額付出有大收穫，購買商品附贈禮券。

▍生肖蛇

過年樂透中獎率高，財運佳有意外驚喜。

▍生肖馬

小道消息獲利不斷，運用智慧搶得先機。

▍生肖羊

擁有創意增加收入，有額外賺錢的機運。

▍生肖猴

買到特價物超所值，可轉賣一手大賺紅包。

▍生肖雞

貴人祝福送發財金，發現特殊財運管道。

▍生肖狗

交易買賣財富入庫，財務回收金額增多。

▍生肖豬

暗財旺盛獲取財源，買一送一還有獎品。

除此之外，小孟老師也提到，初二的財位在東方，偏財時間則是早上7點到9點，以及中午11點到下午3點，不妨趁著這段時間小試手氣。