據中國疾控中心網站22日消息，中疾控通報大陸全國新型冠狀病毒感染疫情情況，1月19日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新冠病毒感染現有住院病例471739例，現有重症51683例，其中新冠病毒感染重症3874例、基礎性疾病重症合併新冠病毒感染47809例。

此外，1月13日至19日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團醫療機構累計在院新冠病毒感染相關死亡病例12658例，其中新冠病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡681例、基礎疾病合併新冠病毒感染死亡11977例。

最新研判：春節出現第二波疫情的可能性很小 仍需做好個人防護

今年是中國大陸優化防控方案後的第一個春節，那些過去兩三年未回家過年的人，多數都選擇回家過年。據大陸有關部門估計，今年春節期間，大約有50億人次的遊客要探親訪友。大家對大量人員流動可能對仍處在流行階段的新冠疫情非常關心。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友21日發佈微博稱，春節期間的大量人員流動，雖然在一定程度上可能會促進疫情擴散，在局部地區會出現感染人數上升，但由於這一波疫情已經使得全大陸約80％的人感染過，短期內，比如未來2-3個月，全大陸範圍內出現較大規模疫情反彈或者第二波疫情的可能性很小。

吳尊友表示，大陸去年12月7日發布新十條優化防控方案後，新冠疫情在全國範圍內出現了快速傳播流行。目前，全大陸總體已經渡過了疫情發病的高峰期，全國大、中、小城市及縣城基本都處在疫情回落階段。

吳尊友表示，中國這一波新冠疫情主要由Omicron毒株的多個亞型或者進化分支造成的，其中以BA.5.2毒株佔絕對優勢，其次是BF.7毒株，再次是BA.2.76毒株，其他十餘種亞型或進化分支合計佔比在5％以下。部分省份的主要流行毒株也有所不同，比如，北京、天津的主要流行毒株為BF.7。