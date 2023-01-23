太魯閣國家公園天祥遊憩區的梅花盛開，吸引遊客坐在梅樹下，享受清新花香瀰漫的氛圍。（摘自太魯閣國家公園臉書粉專）

太魯閣國家公園天祥遊憩區的梅花盛開，吸引許多走春遊客拍照打卡。（摘自太魯閣國家公園臉書粉專）

先前東北季風、冷氣團相繼報到，全台氣溫驟降，太魯閣國家公園天祥遊憩區的梅花，春節期間陸續綻放，宛如白雪覆蓋枝頭，美不勝收，吸引許多走春遊客拍照打卡，不過今起至25日止（初二至初四），太魯閣閣口至天祥路段每日上午7時至下午3時實施交通管制，民眾如要前往賞梅，可搭乘太魯閣免費遊園專車，省去塞車及尋找停車位的困擾。

太魯閣國家公園區內包括天祥地區、山月村、布洛灣、天祥派出所、天祥梅園等處，共種植百餘株梅樹，上月底自本月初陸續長出花苞，接著冷氣團、寒流及東北季風相繼報到，山區氣溫降低，讓梅花能於春節期間順利探出頭向遊客祝賀新年，這幾天天氣回暖，更吸引許多遊客上山走春賞梅花。

太管處表示，台8線中橫公路過去通車時，陸續在天祥附近種下百株梅樹，歷經數10年已蔚然成林並被稱為「梅園」，每逢寒冬梅花綻放，總是吸引許多花迷朝聖，漫步在梅樹下，享受清新花香瀰漫的氛圍，且未來將有2波寒流過境，氣溫如再下降，梅花會開得更加旺盛，花期可延續至月底或2月初。

不過中橫公路太魯閣閣口至天祥路段，為維持春節期間沿線景區遊憩品質與交通，今起至25日止，每天上午7時至下午3時實施交通管制，管制點東端於中橫公路185.4公里富世村路段，西端則位於167.1公里天祥路段，管制期間每2小時放行10分鐘，鑑此，太管處也推出免費遊園專車，發車時間為每天上午7時至下午2時，供遊客輕鬆暢遊園區。

太管處表示，免費遊園專車共有3條路線（見圖），分別是藍線（遊客中心-天祥全程線，不停靠布洛灣），約30分鐘一班、紅線（遊客中心-布洛灣線區間線）及綠線（布洛灣-天祥區間線），約10分鐘一班；專車行經園區內各著名景點，如砂卡礑、布洛灣、燕子口、九曲洞、綠水、天祥及長春祠等地，遊客可在任何停靠站自由上下車，也可依造訪目的地選搭任一路線專車。