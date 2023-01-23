今年農曆春節連假長達10日，不少人會攜家帶眷外出走春。不過有網友抱怨，最近一家人到中部一間動物園遊玩，準備離去時，才剛走出門口，因小朋友及老人家內急想上廁所，於是向園方人員溝通後卻遭到拒絕，對方不僅要求須買新的票才能進入，更要他帶家人到「路邊」去上廁所就好，園方態度讓他怒轟「爛爆了！」。

帶80歲老母借廁所，動物園狠拒「路邊上就好」！他怒轟：爛爆了。(翻攝臉書爆料公社)

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文指出，他最近帶一家大小來到中部一間動物園遊玩，花了一個多小時逛完後準備離開，但剛走出動物園門口處，小朋友著急想上廁所，於是向園方人員溝通，說明想帶80歲的母親及6歲的女兒進去上個廁所，但園方卻要他們到旁邊的流動廁所，由於實在找不到，便又回到了入口處，拿著之前買的票根，再次向園方人員協調詢問。

原PO表示，服務人員口氣很差的拒絕他，稱要上廁所必須買新的票才能進入，並且要他帶家人到「路邊」去上廁所就好，讓他忍不住怒轟 「超級無敵扯、真的是爛爆了」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言回應「爛爆了！帶80幾歲的媽媽和女兒去路邊上廁所？請服務人員先示範看看」、「真的很不友善，又不是沒買票」、「太扯了⋯ 又沒入園限制，出去可以蓋個章，而且有留票根是在刁難什麼」、「這真的有點離譜，有票根還不能上廁所」、「回頭不去了，正在路上」。