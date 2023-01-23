舒淇和馮德倫這對銀色夫妻結婚7年，上月底舒淇旋風回台看親友，14日又回到香港和老公團聚，一度還鬧出行李差點不見的插曲，接著夫妻倆便開始曬出到廟裡走春等幸福照片，昨(22日)馮德倫更久違曬出和舒淇同框合影，祝大家「兔年紅到發紫」，而照片裡的舒淇不知是因光線影響，竟出現好幾條白髮，看來蒼老不少，但一向大方的她絲毫不在意，還回了老公眼冒愛心的表情符號，可見兩人依舊甜蜜。

舒淇和馮德倫2016年閃電宣布結婚，還放出超閃的金句：「我們相識了20年相戀了四年，我毫無反顧地娶她了，我們結婚了」，夫妻倆婚後一度傳出婚變，知情人稱：「Kiki（舒淇）視馮德倫如好姊妹多過於情人」，兩人聚少離多，生小孩無望，才準備離婚。見此，舒淇則意有所指曬出愛貓照片，用貓的口吻說：「Kiki是誰？我麻麻明明不叫kiki啊！不是Honey嗎？」駁斥離婚。

舒淇去年曬出家中一角，可見香港金像獎獎座。（圖／翻攝自sqwhat IG）

去年春節，舒淇曬出打掃香港家中的影片，寫下：「快過年了～整理屋子未（沒）？這一區我整理了兩小時，怎麼感覺沒（整）理過」，可見她家中有一面牆掛了一幅巨畫，電視櫃內外也和一般家庭一樣有許多生活雜物，眼尖網友則發現電視櫃的雜物上還有香港電影金像獎座，笑說：「誰家金像獎獎杯隨便這麼放」。

馮德倫曬和舒淇合影。（圖／翻攝自stephenfungible IG）

本月14日，舒淇發求救文稱行李不見，但卻圖文不符的曬了一張馮德倫溫柔看著她的照片，昨換馮德倫放閃，分享和太太同框照片，寫下：「Happy year of the Rabbit，祝大家兔年紅到發紫！」，夫妻倆都戴著口罩，全身紅通通，舒淇的白髮格外引人注目，好友林熙蕾回：「Happy new year 乾爹」，其他網友也說：「你倆繼續甜蜜如軟糖」、「祝福馮先生／馮太太新年快樂」、「顏值高高的馮先生馮太太，新年快樂」。