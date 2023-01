舒淇和馮德倫這對銀色夫妻結婚7年,上月底舒淇旋風回台看親友,14日又回到香港和老公團聚,一度還鬧出行李差點不見的插曲,接著夫妻倆便開始曬出到廟裡走春等幸福照片,昨(22日)馮德倫更久違曬出和舒淇同框合影,祝大家「兔年紅到發紫」,而照片裡的舒淇不知是因光線影響,竟出現好幾條白髮,看來蒼老不少,但一向大方的她絲毫不在意,還回了老公眼冒愛心的表情符號,可見兩人依舊甜蜜。

舒淇和馮德倫2016年閃電宣布結婚,還放出超閃的金句:「我們相識了20年相戀了四年,我毫無反顧地娶她了,我們結婚了」,夫妻倆婚後一度傳出婚變,知情人稱:「Kiki(舒淇)視馮德倫如好姊妹多過於情人」,兩人聚少離多,生小孩無望,才準備離婚。見此,舒淇則意有所指曬出愛貓照片,用貓的口吻說:「Kiki是誰?我麻麻明明不叫kiki啊!不是Honey嗎?」駁斥離婚。

舒淇去年曬出家中一角,可見香港金像獎獎座。(圖/翻攝自sqwhat IG)

去年春節,舒淇曬出打掃香港家中的影片,寫下:「快過年了~整理屋子未(沒)?這一區我整理了兩小時,怎麼感覺沒(整)理過」,可見她家中有一面牆掛了一幅巨畫,電視櫃內外也和一般家庭一樣有許多生活雜物,眼尖網友則發現電視櫃的雜物上還有香港電影金像獎座,笑說:「誰家金像獎獎杯隨便這麼放」。

馮德倫曬和舒淇合影。(圖/翻攝自stephenfungible IG)

本月14日,舒淇發求救文稱行李不見,但卻圖文不符的曬了一張馮德倫溫柔看著她的照片,昨換馮德倫放閃,分享和太太同框照片,寫下:「Happy year of the Rabbit,祝大家兔年紅到發紫!」,夫妻倆都戴著口罩,全身紅通通,舒淇的白髮格外引人注目,好友林熙蕾回:「Happy new year 乾爹」,其他網友也說:「你倆繼續甜蜜如軟糖」、「祝福馮先生/馮太太新年快樂」、「顏值高高的馮先生馮太太,新年快樂」。