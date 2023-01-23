國道警方表示，車多呼籲民眾注意路況，保持車距必要時可改走替代道路。(國道警方提供／吳建輝彰化傳真)

今天是大年初二回娘家的日子，許多民眾為避免塞車，搶在清晨甚至凌晨趕車，不過儘管如此，國道多個路段依然塞爆，今天清晨6點國道1號彰化路段發生轎車翻車事故，造成4人受傷送醫，國道警方表示，車多呼籲民眾注意路況，保持車距必要時可改走替代道路。

今天清晨6點07分，國道1號彰化路段203公里處，有2部自小客車疑似因變換車道不慎，發生碰撞，造成其中一輛車輛翻車，警消到場時車內受困民眾都自行爬出，不過仍有4人受傷，所幸送醫治療後均無大礙。

國道公路警察第三大隊表示，國道1號彰化周邊路段是全台最會壅塞的地雷路段之一，許多民眾提早出門，沒想到遇到車禍，嚴重回堵反而卡在車陣中，事故約在7點11分已經排除。

國道公路警察第三大隊提醒，今天是大年初二，國道彰化路段從台中南屯到員林路段多處壅塞，車速平均維持在20至40公里之間，走走停停，沿途路段發生多起零星事故。

國道公路警察第七大隊也提醒，今天國道3號同樣車多，零星事故導致部分路段嚴重回堵，特別是在和美到龍井南下路段、名間到草屯路段、霧峰到大里交流道等路段，也都車多壅塞情況，車速平均20到50公里之間。