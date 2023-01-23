據微信公眾號「黑龍江發佈」，1月22日7時，黑龍江省大興安嶺地區漠河市阿木爾鎮勁濤氣象站實測最低溫度-53℃，突破漠河市最低氣溫的歷史極值-52.3℃（1969年出現），打破中國有氣象記載以來的歷史最低氣溫紀錄。

自1月20日以來，受超強極地冷空氣影響，大興安嶺地區持續降溫，多地最低氣溫突破歷史極值。據大興安嶺地區氣象台監測數據顯示，漠河市已連續三天最低氣溫跌破-50℃，其中1月22日08時16分已達-50.8℃，是近54年以來實測到的最低溫度。

阿木爾鎮勁濤站近3天最低氣溫分別為20日06時-51.9℃，21日08時-50.9℃，22日07時-53.0℃。呼中、塔河、新林最低氣溫也都突破當地歷史極值，分別為-49.8℃、-47.9℃、-48.3℃，大興安嶺地區全域處於極寒狀態。

漠河地處黑龍江省北部，是中國最北邊的城市，也是中國緯度最高、氣溫最低的城市，全年平均氣溫-3.8℃，所轄北極村是中國唯一可觀賞到北極光和極晝現象的地方，素有「神州北極」、「金雞之冠」的美譽。