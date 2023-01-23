台北市政府警察局大同分局寧夏路派出所日前接獲大同郵局行員來電，稱有一民眾疑似遭到詐騙，須請警方到場協助，巡邏巡佐王清河、備勤警員凃家彬接獲報案後，迅速趕赴郵局，幫忙致電到郭民所稱之銀樓確認無此事，成功協助攔阻新臺幣190萬元。

巡邏巡佐王清河、備勤警員凃家彬接獲報案後，當事人郭男(61歲)稱其有位好友介紹一間位在宜蘭的銀樓買黃金保值，心思單純之郭男聽信後，欲提現給名為JACK的陌生友人去幫忙買黃金。

郭姓民眾不疑有他至大同郵局欲匯款新臺幣190萬元，郵局行員於關懷提問時察覺有異，遂與警方聯手向郭男苦口婆心地勸說，搜尋與本案相類似之案情的詐騙手法新聞及說詞矛盾之處予被害人參考，且幫忙致電到郭民所稱之銀樓確認無此事，郭民驚覺遭到詐騙，遂感謝警方即時提供相關訊息，成功協助攔阻新臺幣190萬元。

大同分局呼籲，詐騙手法多樣化，趁人疏於防護而掉入詐騙圈套，切勿隨意相信，「來路不明賺錢管道」、「投資買賣高獲利」等皆是受騙高強度特徵，本分局持續更新詐騙犯罪手法資料庫，供民眾參考、注意及防範，防詐三步驟：一聽、二掛、三撥打165專線，亦可撥打110報案專線尋求警方協助。