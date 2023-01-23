美國加州洛杉磯「小台北」蒙特利公園市（Monterey Park）爆發10死槍擊案，亞裔兇嫌在和警方對峙中自盡身亡。最新消息指出，槍手在第一間舞廳犯案後前往下一個地點，但在門外就被攔下還被民眾奪走作案槍枝。

據CNN報導，槍手先在第一個地點「舞星大舞廳」（Star Dance）開槍掃射，對當時開派對歡慶農曆除夕的人群造成10死10傷。之後他又前往下一個地點，這名槍手出現在鄰近阿罕布拉市的另一家舞廳，但在門口就被攔住，並被一群人繳械掉他身上的武器。

當警方接近他所乘坐的白色廂型車時，他選擇舉槍自盡。(美聯社）

警方表示，加州蒙特利公園大規模槍擊案的嫌犯已被警方確認身份為72歲的男Huu Can Tran，當警方接近他所乘坐的白色廂型車時，他選擇舉槍自盡。

執法部門消息人士告訴 CNN，蒙特利公園槍擊案的嫌疑人在跟警方對峙，前往醫院就醫，警方從一家地區醫院接到消息，一名符合嫌疑人描述的男子稱在打架中受傷，而前往急診室尋求治療。

該男子等待了一段時間，然後在沒有接受治療後就離開了醫院，當院方發現與警方推特（Twitter）賬戶上的照片中描繪的通緝犯相似時，隨即通知了當局。

不久之後，托倫斯的警察攔下了一輛白色貨車，蒙特利公園槍擊案嫌疑人在與警方對峙後最終選擇舉槍自盡。