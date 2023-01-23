台北市警局中正第一分局仁愛路派出所警員柯正桓日前晚間擔服巡邏勤務，接獲通報在台大醫院急診室外有位迷途老婦人需要警察協助，員警立即趕赴現場處置，最終協助其找到家人，安全將老婦人送回家人身邊。

剛開始，員警試著與該名老婦人溝通，關心詢問欲確認其身分，惟發現老婦人無法正常及清楚陳述姓名與住家地址，疑似有失智狀況，所幸員警從老婦人的隨身包包找到健保卡，經確認為高齡89歲的羅姓老婦人，且有遭家人報失蹤。

員警撥打電話聯繫上住大安區溫州街的家人前來領回，才得知原來羅老太太中午趁家人沒注意時自己偷偷離開家，家人發現老太太失蹤後心急如焚，由於羅老太太年邁，擔心其獨自在外發生危險，故家人在整個下午遍尋不著後決定至附近派出所報案。

所幸最終於報案後兩小時內成功被警方尋獲，總算放下心中大石，家人趕到派出所時還十分驚訝羅老太太雖年事已高，竟然還能獨自走到了離家4公里外的臺大醫院急診室，於做完失蹤撤尋程序後還開玩笑對羅老太太說：「阿嬤，哩金勇喔!」。

中正第一分局表示，春節期間的「加強重要節日安全維護工作」為民服務、協尋失蹤人口亦為重點工作主軸之一，同時也呼籲民眾，家中如有失智長者，務必多加留意看顧並注意其動向，切勿使其單獨外出，如欲避免類似情事發生，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或是在長者衣物放置親友連絡卡片，俾利警方快速聯繫家屬。