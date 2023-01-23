國道1號苗栗頭屋段昨（22）日發生火燒車意外，釀成包括統聯客運48歲楊姓司機在內2死9傷的悲劇。 楊姓司機第一時間開門讓車上21名乘客逃生，但要離開時腳卻被門夾住，命喪火窟。楊女深夜透過父親的臉書發文表示，「來世再當父女，我會永遠愛你」，字裡行間流露出思念父親之情，令人相當不捨。

年僅13歲的楊姓司機女兒深夜透過父親的臉書發文，並附上與父親的合照，「應該有不少人看到統聯火燒車的新聞了吧，那是我的爸爸，他在事故中身亡了，他雖然走了，但他是個英雄」、「我很迷茫，也很難過，不敢相信這是真的，我不得不面對爸爸已經走了，強迫自己長大」。

楊女也表示，與父親曾約定好要一起做很多事，但如今都已無法完成，但最後仍想對爸爸說「一路好走，不要忘記我們，來世再當父女吧，我會永遠愛你」，並淚崩表示「看到爸爸的相簿幾乎都是我的相片時，又哭了」。

字裡行間都流露出女兒思父之情，令人相當不捨，不少網友也留言安慰妹妹，「妹妹加油，您父親真的很偉大，大哥一路好走」、「妹妹加油，爸爸會守護妳」、「您父親是個溫暖陽光的人，曾經溫暖過我們的心」、「妹妹加油，你爸爸真的很偉大，妳要加油！」、「妹妹加油，爸爸是英雄，妳要好好的保重自己」。