初二回娘家，屏警堅守崗位疏導交通。(警方提供)

大年初二回娘家，更是不少家族出遊的日子，一早8點至9點，台1線水底寮五岔路口便湧進車潮，南下出遊已達2700輛車次，預估車流最高峰將出現在9點至下午3點，警局提前因應，於8點11分開始實施南下調撥車道措施，調撥台1線436.5至445.5公里處北上內側車道供南下車輛行駛。

警方指出，經參考去年大年初二車流數據，最高峰車流量可達3000輛車次，員警也籲請駕駛盡量避開車多時段。

警方也呼籲，民眾開車不酒駕、不違規、不疲勞駕駛，並多利用「屏東好交通」、「幸福公路APP」，隨時掌握路況訊息。