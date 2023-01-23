據香港《南華早報》網站19日報導，中國一個研發超高速管道磁浮交通系統（高速飛車項目）的研究設施完成了首次利用全尺寸航行器的試運行。報導稱，位於山西省大同市的一條超導磁浮試驗線完成了3次航行試驗。該項目旨在最終在一條接近真空的管道中以時速1000公里或更快速度運送乘客和貨物。如果取得成功，這將是世界上速度最快的陸基交通技術。

報導稱，在1月14日的試驗期間，航行器的速度為最高時速50公里，每次航行距離為210公尺。

建造和運行該設施的中國航天科工集團有限公司稱，試驗驗證了高動態超導磁體、大功率多重變流器、全過程安全控制、密閉空間管道無線通信和高精度定位測速等關鍵技術，為未來進行更高速試驗鋪平了道路。

報導沒有具體說明試驗期間是否已將空氣從管道中抽出。在管道內保持低壓環境是發展該技術面臨的最大挑戰之一。

目前營運中的最快高鐵時速達350公里。由於空氣阻力，提高速度將大大增加鐵軌磨損和能耗。但大同這一設施的磁浮技術消除了磨損鐵軌的摩擦力，其真空管道則減少了空氣阻力。

美國太空探索技術公司（SpaceX）創始人埃隆·馬斯克大約10年前首次提出「超級環」管道列車設想，以將陸基交通推向極速。他成立博林公司，試圖將這一想法從紙面帶入現實。

維珍銀河公司的創始人理查德·布蘭森也憑借「超級環一號」公司加入了競爭。該公司2020年在隧道內進行了全球首次載人測試，速度達到時速172公里。

但資金問題和技術挑戰給這些項目蒙上了陰影。據報導，「超級環一號」公司去年解雇100多名員工，放棄了載人想法。據報導，博林公司去年拆除其測試隧道，為SpaceX的員工建造停車場騰出空間。

報導稱，中國航天科工集團直到去年4月才動工建設大同設施，其項目團隊在開工後用了不到一年時間就完成了首次試運行。

中國目前營運著世界上面積最廣的高速鐵路網路，總長度超過4.2萬公里。中國政府計劃到2025年將列車最高速度提高到時速400公里。

目前，最高速度時速600公里的高速磁浮交通系統和試驗線已在海濱城市青島建成。