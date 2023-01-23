曾任獅子會長的林姓男子，與大他7歲的許姓女子同居，前年許女酒醉回家後，林男因日前與許女的爭執事情竟以皮帶勒斃許女，一審台北地方法院依殺人罪判處無期徒刑，上訴後，二審台灣高等法院審理時，林辯稱案發前就與許女相約要去神的國度，由於他羈押期將屆，法官裁定2月4日起延押2個月，可抗告。

林與許從2018年年開始交往並在2020年同居在租屋處，他與許女因感情、工作、金錢等問題，發生多次爭吵，2021年10月25日晚上許女聚餐飲酒返回租屋處，林男見她酒醉，將她攙扶到房間內床上睡覺。

隔天凌晨林男想起與許女的爭執事情，竟拿皮帶趁她熟睡之際，由背後勒住她頸部達20至30秒之久，她因酒後遭皮帶勒頸造成窒息，導致呼吸衰竭而死亡；林殺人後未加以聲張，先至廚房持菜刀試圖割腕，惟因出力過淺而未果

許女的友人因未連繫上她與林男連繫，林聲稱她喝醉予以搪塞，仍對殺害許女的情事，他再以美工刀割腕致動脈大量出血，家人發現後報警處理，警消破門後，將林送醫急救。

台北地院將林男判處無期徒刑，上訴後，高院日前開庭，林男辯稱與許女互動良好，目前也跟死者兒子洽談民事和解事宜，他說，案發前就與許女約定好要去「見耶穌」「神的國度」。

由於林的押期間即將屆滿，高院訊問林及詢問辯護人及檢察官之意見後，考量林的所為嚴重危害社會秩序及人身安全，在權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告之人身自由之私益及防禦權受限制之程度，裁定從2年2月4日起，延長羈押2月。

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