最大兩棲爬蟲專賣店進駐新堀江，陸龜面膜為暢銷商品之一。(翻攝畫面)

台灣生育率屢創新低，但飼養寵物人口卻連年增加，經統計，植有晶片寵物犬貓數量已突破百萬，養殖兩棲爬蟲飼主也明顯增加，不少民眾趁著春節幫心愛寵物整理門面，而生技業者則推出「陸龜專用保養泥面膜」，要讓心愛的寵龜，在兔年贏了裡子也贏了面子。

且繼唐吉訶德確定插旗高雄市五福商圈後，台灣兩棲爬蟲業知名的「水手兩棲爬蟲館」，除在台北、台中二家連鎖店外，今年也進駐高雄市新堀江商圈，並選在農曆大年初二正式亮相。

「水手兩棲爬蟲館」，為與大小朋友一起迎新年，不但有數百種兩棲爬蟲及商品，大年初二至初五期間，現場還有兔豚、白化球蟒、象龜、白化澤巨、無毛天竺鼠、龍貓等，讓民眾零距離互動。

業者表示，兔豚是第一批在台灣繁殖品種，也是首次在高市商圈亮相，白化澤巨更是台灣極罕見品種。

吉祥象徵的陸龜，最近深受很多家庭喜愛，生技業者甚至推出「陸龜專用保養面膜」，對於防陸龜隆背相當有效，「水手兩棲爬蟲館」也將在初四至初八期間，每天限定一次陸龜面膜免費保養。