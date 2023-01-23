王惠美表示，今年縣府準備豐富的花卉園藝造景、「好想兔」大型裝置藝術、漂浮裝置藝術，還有許多優質企業共同贊助。(本報資料照片)

王惠美表示，感謝企業大力贊助，協助將企業形象區佈置得美輪美奐，歡迎全台鄉親春節期間至2月5日前，把握機會到彰化溪州公園走賞景。(本報資料照片)

「2023花在彰化」大年初一在溪州公園隆重登場，根據縣府統計，首日入園人次高達11萬9286人次，彰化縣長王惠美表示，感謝縣內各優質企業亦共同參與花在彰化活動，陪伴鄉親一同歡度春節，春遊首選來彰化就對了！

「2023花在彰化」今年以「夢遊鮮境」為主題，由「花仙子」帶領鄉親漫步奇幻花海、急流鮮境、樹林冒險與皇家花園間，還有人氣貼圖巨星「好想兔」在現場與民眾相見歡，還有精采的鯊魚競賽機飛行表演、農產展售等。

王惠美表示，今年縣府準備豐富的花卉園藝造景、「好想兔」大型裝置藝術、漂浮裝置藝術，還有許多優質企業共同贊助，將企業意象融入園藝造景，包含祈福贈花、百人彩繪風機及科學遊戲闖關活動等。

經綠處表示，本次花在彰化有多個在地企業響應，像是彰化允強實業，將日式庭院引入會場，讓民眾彷彿置身日本；彰化縣不動產開發商業同業公會偕同彰化縣田尾公路花園協會，將鹿角森林帶進溪州公園，療癒疫情下的心靈。

辰亞能源設置拍照牆、華暄綠能將綠電意象帶進會場、力麗集團與天豐新能源在園區內打造100％材質可回收的圓弧形蜿蜒植牆、沃旭能源將離岸風場意象帶到現場，設置離岸風場打卡牆、永續植栽牆以及直徑兩米的地球造型氣球，展現珍愛地球家園傳達永續理念。

王惠美表示，感謝企業大力贊助，協助將企業形象區佈置得美輪美奐，歡迎全台鄉親春節期間至2月5日前，把握機會到彰化溪州公園走賞景，挖掘彰化在地人文與自然生態之美，也相信我們能『兔來運轉』，共同邁向嶄新的一年。